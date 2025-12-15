 Aller au contenu
Arts et spectacles
Des républicains en sont outrés

Donald Trump instrumentalise le meurtre tragique de Rob Reiner en Californie

par 98.5

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 15 décembre 2025 15:38

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp

Donald Trump instrumentalise le meurtre tragique de Rob Reiner en Californie
Henry Arnaud / Cogeco Média

Le corps du réalisateur et acteur Rob Reiner a été retrouvé sans vie en Californie, aux côtés de sa femme. Leur fils de 32 ans, Nick Reiner, a été arrêté et incarcéré à la suite de cette tragédie.

Selon Henry Arnaud, Nick Reiner avait des problèmes de dépendance à la drogue et avait déjà été en cure de désintoxication.

Un film co-écrit par leur fils aîné, Being Charlie, racontait la relation difficile entre les parents et leur fils.

Donald Trump a réagi en qualifiant le drame d'horrible, mais a aussitôt accusé Rob Reiner d'être mort à cause de la «colère qu'il a suscitée chez les autres» par son «obsession dévorante» envers le président. 

Écoutez la chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp en discuter avec Henry Arnaud, correspondant à Hollywood, lundi, au Québec maintenant

