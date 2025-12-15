Préparation de la cérémonie d’ouverture

Mariah Carey fera partie des artistes qui se produiront à l’occasion de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques d’hiver à Milan-Cortina.

L’occasion de se pencher un peu plus sur les succès de la chanteuse américaine, que l’on réduit souvent uniquement au titre All I Want for Christmas Is You.

On apprend aussi que deux flammes olympiques seront allumées au cours de la cérémonie d’ouverture des Jeux d’hiver, une première historique.

Écoutez la chroniqueuse Catherine Beauchamp revenir sur la préparation de cet événement, lundi, au micro de Philippe Cantin.