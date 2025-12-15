 Aller au contenu
Économie
Économie

La difficulté de diversifier les marchés, particulièrement vers l’Europe

par 98.5

0:00
5:32

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 15 décembre 2025 18:25

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Michèle Boisvert
Michèle Boisvert
La difficulté de diversifier les marchés, particulièrement vers l’Europe
À vos intérêts / Cogeco Média

À son tour, la chroniqueuse économique Michèle Boisvert réagit à l'entrevue accordée par le premier ministre du Québec François Legault au micro de Philippe Cantin.

Les sujets discutés

  • La croissance économique du Québec selon François Legault, soulignant la réduction de l'écart avec l'Ontario;
  • Le premier ministre ne répond pas aux préoccupations sur le coût de la vie, notamment l'inflation alimentaire (4,7 %) et le logement
  • La patronne d’Investissement Québec a évoqué la difficulté de diversifier les marchés, particulièrement vers l’Europe
  • Les enjeux liés à l’achat local d’acier sont illustrés par les réactions en Colombie-Britannique et Alberta face aux tarifs et coûts de transport.

