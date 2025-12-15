À son tour, la chroniqueuse économique Michèle Boisvert réagit à l'entrevue accordée par le premier ministre du Québec François Legault au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- La croissance économique du Québec selon François Legault, soulignant la réduction de l'écart avec l'Ontario;
- Le premier ministre ne répond pas aux préoccupations sur le coût de la vie, notamment l'inflation alimentaire (4,7 %) et le logement
- La patronne d’Investissement Québec a évoqué la difficulté de diversifier les marchés, particulièrement vers l’Europe
- Les enjeux liés à l’achat local d’acier sont illustrés par les réactions en Colombie-Britannique et Alberta face aux tarifs et coûts de transport.