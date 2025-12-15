Les chaises musicales du Tricolore

Alors que Martin St-Louis a choisi de faire jouer Jakub Dobes contre les Oilers d’Edmonton au Centre Bell dimanche, l’incertitude entourant les gardiens de but du Tricolore persiste.

Avec Samuel Montembeault et Jacob Fowler, ils sont trois à graviter autour des buts, une situation qui n’est habituellement pas favorable aux équipes de la LNH.

Écoutez Stéphane Waite, analyste hockey pour Cogeco Média et RDS, ex-entraîneur des gardiens des Canadiens de Montréal, aborder le sujet, lundi, à l’émission Le Québec maintenant.