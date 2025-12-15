Documentaire «L'heure des comptes», sur Sean Combs

Netflix a produit le documentaire L'heure des comptes portant sur Sean Combs (Puff Daddy/P. Diddy), retraçant son ascension dans le rap new-yorkais des années 1990, la fondation de Bad Boy Records, et sa fortune estimée à 45 millions de dollars par Forbes en 2012.

Le documentaire détaille les accusations de viol, agression sexuelle, exploitation et son procès aboutissant à 48 mois de prison pour proxénétisme, tout en révélant son comportement manipulateur, violent et tyrannique, ainsi que son implication présumée dans l’assassinat de Tupac Shakur.

