90% des enseignants victimes

Gabriel Nadeau-Dubois, porte-parole de Québec solidaire en matière d'éducation, a réagi aux chiffres alarmants de la Fédération autonome de l'enseignement (FAE) qui dénonce que 90% des répondants (sur 2 500 membres) ont été victimes d'actes de violence dans les écoles.

Il se dit «pas surpris du tout» par cette «explosion de la violence dans les écoles», ajoutant que c'est le sujet le plus fréquent dans ses conversations avec les professeurs depuis le début de l'automne.

