Le hockey des Canadiens

L'entraîneur Martin St-Louis a qualifié la victoire 4-1 contre Edmonton de «meilleur match de la saison», saluant l'engagement et la maturité de son équipe.

Le moment charnière a été le 5 contre 3 en première période, où Jakub Dobes a été «très solide», inspirant confiance à toute l'équipe.

St-Louis a révélé qu'il travaille pour ne pas «over-coacher» ses joueurs offensifs (comme Demidov) afin de préserver leur instinct.

L'engagement et les décisions rapides sont la nouvelle base de la constance pour le Canadien.

Dany Dubé a analysé comment les défenseurs du CH, notamment Matheson et Carrier, ont neutralisé les meilleurs joueurs des Oilers grâce à leur vitesse et leur capacité à enlever l'espace.

Écoutez les commentaires d'après match de Martin St-Louis, à la suite de la victoire du CH 4-1 sur les Oilers dimanche soir.