Plage de Bondi

L'attaque antisémite survenue à Sydney, en Australie, où un duo père-fils a attaqué des membres de la communauté juive, a révélé un geste d'héroïsme de la part d'un musulman, Ahmed Al Ahmed, qui a désarmé un des tireurs à mains nues.

Malgré avoir reçu cinq balles dans le bras gauche, Ahmed Al Ahmed a déclaré via son avocat qu'il referait exactement la même chose.

Ce geste incroyable donne un narratif fort contre l'idée que «tous les musulmans sont dangereux», surtout dans un contexte où les événements antisémites ont doublé depuis la guerre à Gaza.

