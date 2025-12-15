 Aller au contenu
Société
Tragédie à Sydney: un bilan qui aurait pu être plus lourd sans un geste héroïque

par 98.5

le 15 décembre 2025 06:36

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Caroline Bertrand
Caroline Bertrand
À l'occasion de son tour d'horizon de l'actualité, Patrick Lagacé aborde la tragédie survenue dimanche à Sydney, en Australie, où une attaque s'est déroulée lors de la célébration de Hanouka, la fête juive des Lumières.

L'événement, qui s'apparente à une attaque terroriste à motivation islamiste radicale, a fait 15 morts et une quarantaine de blessés, dont au moins un enfant décédé.

Le bilan aurait pu être encore plus lourd sans l'intervention héroïque d'un homme.

La scène, filmée et devenue virale, montre un homme qui se cache derrière une voiture en attendant son moment. Lorsque l'un des tireurs n'a plus de munitions et recharge, le passant fonce comme «un joueur de football qui va à la chasse au quart-arrière» et parvient à le désarmer, le mettant en fuite.

Cet acte «d'héroïsme absolument extraordinaire» a permis de sauver des vies.

Autres sujets traités:

  • Entente à la STM: les chauffeurs d'autobus et opérateurs de métro ont voté en faveur d'une entente de principe;
  • Fusillade à l'Université Brown: deux morts et neuf blessés dans un scénario est «à la Polytechnique»;
  • Décès liés au froid: un autre sans-abri est décédé dans une tente incendiée;
  • Délai d'enquête à Longueuil: la police de Longueuil n'aurait pas appelé le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) immédiatement;
  • Le Chili a un nouveau président d'extrême droite, José Antonio Kast;
  • Le président ukrainien est prêt à un certain compromis pour parvenir à un accord de paix avec les Russes;
  • Le Musée du Louvre est fermé pour une durée indéterminée en raison d'une grève générale des salariés, qui dénoncent la dégradation de leurs conditions de travail;
  • Entente entre la FMOQ et le gouvernement du Québec: «Tout ce psychodrame, ces déchirements, ces médecins démotivés... pour arriver à peu près à la case départ»;
  • Tragédie à Hollywood: le réalisateur Rob Reiner et sa femme ont été retrouvés morts.

