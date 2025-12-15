À l'occasion de son tour d'horizon de l'actualité, Patrick Lagacé aborde la tragédie survenue dimanche à Sydney, en Australie, où une attaque s'est déroulée lors de la célébration de Hanouka, la fête juive des Lumières.

L'événement, qui s'apparente à une attaque terroriste à motivation islamiste radicale, a fait 15 morts et une quarantaine de blessés, dont au moins un enfant décédé.

Le bilan aurait pu être encore plus lourd sans l'intervention héroïque d'un homme.

La scène, filmée et devenue virale, montre un homme qui se cache derrière une voiture en attendant son moment. Lorsque l'un des tireurs n'a plus de munitions et recharge, le passant fonce comme «un joueur de football qui va à la chasse au quart-arrière» et parvient à le désarmer, le mettant en fuite.

Cet acte «d'héroïsme absolument extraordinaire» a permis de sauver des vies.

