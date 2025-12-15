Une fusillade sur la plage de Bondi, à Sydney, en Australie a fait au moins 15 morts et plus de 40 blessés dimanche.

Deux hommes, un père et son fils, ont tiré sur des gens rassemblés dans le cadre de la première journée de la fête juive Hanoukka.

C’est une tuerie de masse antisémite qui secoue non seulement les Australiens, mais les communautés juives du monde entier.

Écoutez Laurence Arthur, correspondante située à Melbourne, en Australie, aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.