Des dossiers qui s'accumulent

Les récents épisodes de froid ont entraîné une vague de décès tragiques, impliquant notamment des personnes en situation d'itinérance.
Écoutez la chroniqueuse judiciaire Bénédicte Lebel aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.
«On est tôt dans l'hiver pour ce genre de dossiers qui s'accumulent. Les grands froids de janvier ne sont pas encore commencés.»
Un autre homme de 58 ans a été retrouvé sans vie devant son domicile à Repentigny. Son décès pourrait remonter à mercredi, le corps ayant été découvert samedi par un proche qui l'a aperçu en partie sous la neige avec une pelle à ses côtés. Il était connu pour des problèmes cardiaques, ce qui alimente la thèse d'un malaise alors qu'il déneigeait.
Autre sujet traité:
