Justice et faits divers
Des dossiers qui s'accumulent

Vague de décès liés au froid: des victimes retrouvées sans vie

par 98.5

0:00
4:50

Entendu dans

Lagacé le matin

le 15 décembre 2025 06:00

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Bénédicte Lebel
Bénédicte Lebel
Affaires judiciaires et faits divers avec Bénédicte Lebel / Cogeco Média

Les récents épisodes de froid ont entraîné une vague de décès tragiques, impliquant notamment des personnes en situation d'itinérance.

Écoutez la chroniqueuse judiciaire Bénédicte Lebel aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

«On est tôt dans l'hiver pour ce genre de dossiers qui s'accumulent. Les grands froids de janvier ne sont pas encore commencés.»

Bénédicte Lebel

Un autre homme de 58 ans a été retrouvé sans vie devant son domicile à Repentigny. Son décès pourrait remonter à mercredi, le corps ayant été découvert samedi par un proche qui l'a aperçu en partie sous la neige avec une pelle à ses côtés. Il était connu pour des problèmes cardiaques, ce qui alimente la thèse d'un malaise alors qu'il déneigeait.

Autre sujet traité:

  • Vigilance accrue du SPVM suite à un attentat à Sydney.

