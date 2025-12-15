 Aller au contenu
Société
Mineurs recrutés par les groupes criminalisés

«Ces jeunes sont à la recherche de quelque chose pour se sentir important»

par 98.5

0:00
10:49

Entendu dans

Lagacé le matin

le 15 décembre 2025 08:17

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
«Ces jeunes sont à la recherche de quelque chose pour se sentir important»
Les gangs de rue recrutent des membres de plus en plus jeunes. / motortion / Adobe Stock

Les gangs de rue recrutent des membres de plus en plus jeunes, selon une étude inédite menée par des professeurs de l’Université Laval.

Les chercheuses ont interrogé des jeunes pour comprendre les méthodes utilisées par les organisations criminelles qui réussissent à recruter des jeunes dès l’âge de... 11 ans.

Selon ses recherches, les facteurs de risque sont souvent liés à des expériences traumatiques vécues dans l'enfance ou l'adolescence, notamment des jeunes qui ont été eux-mêmes victimisés au sein de leur famille, en famille d'accueil, ou en institution.

Écoutez Isabelle Fortin-Dufour, professeure titulaire à l’Université Laval, coautrice de l’étude, en entrevue, lundi, à l'émission Lagacé le matin.

«L'ensemble de ces facteurs-là, font que ces jeunes-là sont à la recherche de quelqu'un, de quelque chose pour se sentir important, pour appartenir. Et c'est là que les gangs sont très bons pour trouver ces jeunes-là.»

Isabelle Fortin-Dufour

