Mineurs recrutés par les groupes criminalisés

Les gangs de rue recrutent des membres de plus en plus jeunes, selon une étude inédite menée par des professeurs de l’Université Laval.

Les chercheuses ont interrogé des jeunes pour comprendre les méthodes utilisées par les organisations criminelles qui réussissent à recruter des jeunes dès l’âge de... 11 ans.

Selon ses recherches, les facteurs de risque sont souvent liés à des expériences traumatiques vécues dans l'enfance ou l'adolescence, notamment des jeunes qui ont été eux-mêmes victimisés au sein de leur famille, en famille d'accueil, ou en institution.

Écoutez Isabelle Fortin-Dufour, professeure titulaire à l’Université Laval, coautrice de l’étude, en entrevue, lundi, à l'émission Lagacé le matin.