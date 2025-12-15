 Aller au contenu
Cinéma
Une alternative aux productions américaines

À la poursuite du Père Noël: un film français qui se démarque

par 98.5

0:00
5:07

Entendu dans

Lagacé le matin

le 15 décembre 2025 06:36

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Catherine Brisson
Catherine Brisson
À la poursuite du Père Noël: un film français qui se démarque
Catherine Brisson / Cogeco Média

Le film français À la poursuite du Père Noël offre, cette année, une alternative aux productions américaines habituelles durant la période des Fêtes.

Le film raconte l'histoire de Zoé, une fillette espiègle de sept ans victime d'intimidation à l'école par un garçon nommé Timothée, dont la grand-mère dirige une biscuiterie.

Pour se venger de son ennemi juré, Zoé demande au Père Noël une «sarabacane» à boules de gomme pour détruire le jouet préféré de Timothée.

Écoutez la chroniqueuse Catherine Brisson aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Le long métrage mise sur l'humour, avec des personnages très caricaturaux, où les adultes sont présentés comme méchants ou nigauds, tandis que les enfants en sortent toujours vainqueurs.

Il aborde également des thèmes importants, comme l'intimidation et le harcèlement, l'importance des liens familiaux, ainsi que la solitude.

Autres sujets traités:

  • Les films de Noël préférés: le classique The Grinch et Elf sont mentionnés comme des films par Patrick Lagacé et Catherine Brisson.

