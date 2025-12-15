 Aller au contenu
Hockey
Victoire de 4 à 1 contre les Oilers

Le Tricolore a su se reprendre après son revers de la veille

par 98.5

0:00
5:19

Entendu dans

Lagacé le matin

le 15 décembre 2025 05:58

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
Le Tricolore a su se reprendre après son revers de la veille
Le tour du chapeau de Jean-Michel Bourque / Cogeco Média

À l'occasion de sa chronique sportive, Jean-Michel Bourque aborde la victoire des Canadiens de Montréal face aux Oilers d'Edmonton, dimanche soir.

Le Tricolore a su se reprendre après son revers de la veille contre les Rangers en battant les Oilers d'Edmonton 4-1 à domicile, un match qualifié de «meilleur match de la saison» par l'entraîneur Martin St-Louis.

Montréal s'est toutefois tiré dans le pied rapidement avec un 5 contre 3 de deux minutes en début de partie. Cependant, ils ont réussi à se défendre et se sont donné des ailes, profitant notamment de revirements de l'équipe adverse. Alexandre Texier a scellé l'issue du match avec un but en fin de rencontre.

Écoutez le chroniqueur aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Autres sujets traités:

  • Transaction majeure dans la LNH: une transaction gagnant-gagnant;
  • NFL: les Bills de Buffalo ont réussi un retour spectaculaire face aux Patriots de la Nouvelle-Angleterre;
  • Retour de Philip Rivers, 44 ans, qui a effectué un retour au jeu avec les Colts après cinq ans de retraite;
  • Catastrophe à Kansas City: les Chiefs sont éliminés de la course aux séries après une défaite de 16-13, et Patrick Mahomes a subi une déchirure ligamentaire au genou, mettant fin à sa saison;
  • Le chasseur de quarts Micah Parsons des Packers de Green Bay a également subi une déchirure ligamentaire au genou.

Vous aimerez aussi

La défense héroïque du 5 contre 3 a donné un élan décisif aux Canadiens
Le hockey des Canadiens
La défense héroïque du 5 contre 3 a donné un élan décisif aux Canadiens
0:00
21:01
Victoire convaincante du CH: le ménage à trois gardiens prendra-t-il fin?
Le hockey des Canadiens
Victoire convaincante du CH: le ménage à trois gardiens prendra-t-il fin?
0:00
13:21

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Intelligence artificielle: êtes-vous capable de distinguer le vrai du faux?
Rattrapage
Entre les faits et la fiction
Intelligence artificielle: êtes-vous capable de distinguer le vrai du faux?
Manipulations d'études: «Une stratégie couramment utilisée» -Louis Robert
Rattrapage
L'herbicide Roundup au centre d'une controverse
Manipulations d'études: «Une stratégie couramment utilisée» -Louis Robert
La Chine: partenaire incontournable des projets pharaoniques de l'Égypte
Rattrapage
Nouvelle capitale fantôme
La Chine: partenaire incontournable des projets pharaoniques de l'Égypte
«Ces jeunes sont à la recherche de quelque chose pour se sentir important»
Rattrapage
Mineurs recrutés par les groupes criminalisés
«Ces jeunes sont à la recherche de quelque chose pour se sentir important»
Au moins 15 morts et plus de 40 blessés sur la plage de Bondi, à Sydney
Rattrapage
Australie
Au moins 15 morts et plus de 40 blessés sur la plage de Bondi, à Sydney
Leur fils, Grégoire, est décédé: «Son livre, c'est ce qui nous tient en force»
Rattrapage
Les Mystérieux Toutous
Leur fils, Grégoire, est décédé: «Son livre, c'est ce qui nous tient en force»
«Faux rabais» et prix qui changent: méfiez-vous des tactiques des détaillants
Rattrapage
Pas toujours facile d'y voir clair
«Faux rabais» et prix qui changent: méfiez-vous des tactiques des détaillants
Gala des Dauphins: les prix 2025 de Jonathan Trudeau pour la CAQ
Rattrapage
Dernière semaine avant les Fêtes
Gala des Dauphins: les prix 2025 de Jonathan Trudeau pour la CAQ
Spécial «Bye bye 2025» | L'énigme du lundi 15 décembre
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «Bye bye 2025» | L'énigme du lundi 15 décembre
Tragédie à Sydney: un bilan qui aurait pu être plus lourd sans un geste héroïque
Rattrapage
Tour d'horizon de l'actualité
Tragédie à Sydney: un bilan qui aurait pu être plus lourd sans un geste héroïque
À la poursuite du Père Noël: un film français qui se démarque
Rattrapage
Une alternative aux productions américaines
À la poursuite du Père Noël: un film français qui se démarque
Vague de décès liés au froid: des victimes retrouvées sans vie
Rattrapage
Des dossiers qui s'accumulent
Vague de décès liés au froid: des victimes retrouvées sans vie
Comment soulager le stress du temps des Fêtes?
Rattrapage
Les humeurs de Fred
Comment soulager le stress du temps des Fêtes?
Temps des fêtes: «Le Canadian Tire, c'est mon magasin de prédilection»
Rattrapage
Le bac à nouvelles
Temps des fêtes: «Le Canadian Tire, c'est mon magasin de prédilection»