Victoire de 4 à 1 contre les Oilers

À l'occasion de sa chronique sportive, Jean-Michel Bourque aborde la victoire des Canadiens de Montréal face aux Oilers d'Edmonton, dimanche soir.
Le Tricolore a su se reprendre après son revers de la veille contre les Rangers en battant les Oilers d'Edmonton 4-1 à domicile, un match qualifié de «meilleur match de la saison» par l'entraîneur Martin St-Louis.
Montréal s'est toutefois tiré dans le pied rapidement avec un 5 contre 3 de deux minutes en début de partie. Cependant, ils ont réussi à se défendre et se sont donné des ailes, profitant notamment de revirements de l'équipe adverse. Alexandre Texier a scellé l'issue du match avec un but en fin de rencontre.
Autres sujets traités:
- Transaction majeure dans la LNH: une transaction gagnant-gagnant;
- NFL: les Bills de Buffalo ont réussi un retour spectaculaire face aux Patriots de la Nouvelle-Angleterre;
- Retour de Philip Rivers, 44 ans, qui a effectué un retour au jeu avec les Colts après cinq ans de retraite;
- Catastrophe à Kansas City: les Chiefs sont éliminés de la course aux séries après une défaite de 16-13, et Patrick Mahomes a subi une déchirure ligamentaire au genou, mettant fin à sa saison;
- Le chasseur de quarts Micah Parsons des Packers de Green Bay a également subi une déchirure ligamentaire au genou.