Victoire de 4 à 1 contre les Oilers

À l'occasion de sa chronique sportive, Jean-Michel Bourque aborde la victoire des Canadiens de Montréal face aux Oilers d'Edmonton, dimanche soir.

Le Tricolore a su se reprendre après son revers de la veille contre les Rangers en battant les Oilers d'Edmonton 4-1 à domicile, un match qualifié de «meilleur match de la saison» par l'entraîneur Martin St-Louis.

Montréal s'est toutefois tiré dans le pied rapidement avec un 5 contre 3 de deux minutes en début de partie. Cependant, ils ont réussi à se défendre et se sont donné des ailes, profitant notamment de revirements de l'équipe adverse. Alexandre Texier a scellé l'issue du match avec un but en fin de rencontre.

