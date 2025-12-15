Il y a près d'un an, les auditeurs étaient touchés par l'histoire de Grégoire Laroche, un jeune garçon atteint de leucémie, et de ses parents, Evelyne Lemay et Matthieu Laroche, qui se battaient contre la bureaucratie pour qu'il reçoive un traitement expérimental à Toronto.

Après le passage de ses parents à Lagacé le matin, Grégoire a pu bénéficier du traitement contre sa leucémie et reprendre un peu de mieux.

Malgré la rémission, la maladie est revenue, et le petit garçon est décédé il y a trois semaines à l'âge de 10 ans. Ses parents sont venus témoigner en studio pour boucler la boucle.

Grégoire a passé près de 15 mois sur 23 dans une chambre d'hôpital.

Ses parents, malgré leur immense douleur, ont trouvé la force d'être présents au Salon du livre pour réaliser le rêve de leur fils: vendre Les Mystérieux Toutous, le livre qu'il a écrit à l'hôpital.

Écoutez sa mère, Evelyne Lemay, et son père, Matthieu Laroche, faire le point, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.