Le hockey des Canadiens

Les Canadiens ont conclu leur très longue semaine avec une victoire presque sans faille de 4-1 contre Edmonton, dimanche soir au Centre Bell.

Jakub Dobes a été «très solide» avec 27 arrêts, limitant la puissante offensive des Oilers à un seul but et empêchant Draisaitl d'atteindre son 1000e point.

L'entraîneur Martin St-Louis était satisfait, notant que l'équipe a récolté cinq points sur six et a fait preuve de l'engagement requis.

La question du ménage à trois gardiens demeure, mais le succès de Dobes pourrait mettre fin à cette situation temporairement.

Le CH entame une nouvelle séquence chargée dès mardi.

Écoutez l'analyse finale du match CH-Oilers, dimanche, avec Martin McGuire, Dany Dubé et Louis Jean.