Hockey
Le hockey des Canadiens

Effet stabilisateur: «L'Avalanche montre la voie des deux gardiens» -Dany Dubé

par 98.5

le 14 décembre 2025 21:01

Effet stabilisateur: «L'Avalanche montre la voie des deux gardiens» -Dany Dubé
Le commentaire de Dany Dubé

Après 40 minutes de jeu, les Canadiens mènent 2-0 sur les Oilers, dimanche soir à Montréal. 

Dany Dubé analyse la faiblesse des Oilers, qui, malgré leurs vedettes, affichent un manque de profondeur criant, ayant marqué 30 buts de moins que l'Avalanche du Colorado avec leurs joueurs de plus de 15 points.

La stratégie des Oilers devrait être d'imiter l'Avalanche, qui a stabilisé son filet avec une paire de gardiens.

En parallèle, un nombre inquiétant de gardiens dans la LNH (12 au total) a déjà dépassé les 1000 minutes de jeu, soulignant une gestion de la fatigue qui pourrait affecter les équipes en course pour les séries. 

Écoutez le commentaire de Dany Dubé, lors du 2e entracte du match Canadiens-Oilers, dimanche avec Martin McGuire. 

