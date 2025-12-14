Le hockey des Canadiens

Après 40 minutes de jeu, les Canadiens mènent 2-0 sur les Oilers, dimanche soir à Montréal.

Dany Dubé analyse la faiblesse des Oilers, qui, malgré leurs vedettes, affichent un manque de profondeur criant, ayant marqué 30 buts de moins que l'Avalanche du Colorado avec leurs joueurs de plus de 15 points.

La stratégie des Oilers devrait être d'imiter l'Avalanche, qui a stabilisé son filet avec une paire de gardiens.

En parallèle, un nombre inquiétant de gardiens dans la LNH (12 au total) a déjà dépassé les 1000 minutes de jeu, soulignant une gestion de la fatigue qui pourrait affecter les équipes en course pour les séries.

