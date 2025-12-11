Son arrivée à Montréal

Le jeune gardien américain Jacob Fowler n'a pas raté son entrée dans la Ligue nationale.

Il a triomphé au même endroit ou Ken Dryden, Patrick Roy et Carey Price ont remporté leur première victoire dans la LNH.

Écoutez les commentaires d'après-match de Juraj Slafkovsky et du gardien Jacob Fowler au terme de la victoire des Canadiens contre les Penguins.

Juraj Slafkovsky

Jouer sur deux trios: «Je dois pouvoir jouer avec quiconque et je dois m'assurer de rendre tout le monde meilleur. C'est ce que je veux faire.»

Jacob Fowler

«J'ai joué mon junior à 45 minutes d'ici»;

«Je suis venu voir beaucoup de matchs ici. Crosby et Fleury étaient mes joueurs préférés quand j'étais plus jeune. C'est difficile de ne pas le remarquer (Crosby) quand il est sur la patinoire»;

«Nos défenseurs m'ont rendu la tâche facile»;

L'attente de 30 minutes: «Je crois que j'ai trop joué au soccer avant le match. J'ai demandé 40 fois si je n'allais pas être en retard.»

«Je n'ai pas eu une bonne nuit de sommeil, mais une fois échauffé...»

Surpris du rappel des Canadiens?