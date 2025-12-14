Le hockey des Canadiens

Dimanche soir, les Canadiens de Montréal (16-11-4) accueillent les Oilers d'Edmonton (15-11-6) dans une confrontation entre deux équipes qui occupent la 4e position de leur section respective avec 36 points.

Les Oilers sont en pleine ascension, invaincus en temps réglementaire lors de leurs cinq derniers matchs, portés par un Connor McDavid en feu qui a eu 15 points lors de cette séquence.

Son coéquipier Leon Draisaitl pourrait atteindre 1000 points en carrière lors du duel avec le Tricolore.

De leur côté, les troupes de Martin St-Louis devront se ressaisir après avoir échappé une avance de trois buts contre les Rangers samedi soir à New York, les menant vers une défaite 5-4 en prolongation.

Jakub Dobes sera de retour devant le filet pour l'équipe locale, face aux hommes de Kris Knoblauch.

Calvin Pickard défendra le but des visiteurs.

Écoutez le match entre les Oilers d'Edmonton et les Canadiens à Montréal, dimanche dès 19h (avant-match à 18h30), sur les plateformes de Cogeco Média, avec Martin McGuire et Dany Dubé.