Le hockey des Canadiens

Dimanche soir, les Canadiens de Montréal (16-11-4) accueillent les Oilers d'Edmonton (15-11-6) dans une confrontation entre deux équipes qui occupent la 4e position de leur section respective avec 36 points.
Les Oilers sont en pleine ascension, invaincus en temps réglementaire lors de leurs cinq derniers matchs, portés par un Connor McDavid en feu qui a eu 15 points lors de cette séquence.
Son coéquipier Leon Draisaitl pourrait atteindre 1000 points en carrière lors du duel avec le Tricolore.
De leur côté, les troupes de Martin St-Louis devront se ressaisir après avoir échappé une avance de trois buts contre les Rangers samedi soir à New York, les menant vers une défaite 5-4 en prolongation.
Jakub Dobes sera de retour devant le filet pour l'équipe locale, face aux hommes de Kris Knoblauch.
Calvin Pickard défendra le but des visiteurs.
Écoutez le match entre les Oilers d'Edmonton et les Canadiens à Montréal, dimanche dès 19h (avant-match à 18h30), sur les plateformes de Cogeco Média, avec Martin McGuire et Dany Dubé.
Déroulement de la rencontre
Première période
Le premier tir du CH a lieu à 18:37: Mike Matheson complète une longue passe à Josh Anderson qui file seul vers Calvin Pickard. Le gardien des Oilers repousse le tir du revers avec jambière.
Les Canadiens commettent deux péchés sur le même jeu: Oliver Kapanen pour son double échec sur Connor McDavid et Juraj Slafkovský pour avoir accroché Alec Regula. Avec 13:56 à faire au premier vingt, l'équipe locale devra se défendre à 3 contre 5 durant 2 minutes.
Dobes a fermé la porte au jeu de puissance des Oilers (le 2e meilleur de la LNH), bloquant les 5 tirs de l'adversaire, dont 3 significatifs.
À 9:41, c'est au tour du CH d'avoir son premier jeu de puissance, grâce au méfait de Alec Regula qui a retenu Juraj Slafkovský.
Brendan Gallagher croyait avoir marqué un but, mais les arbitres l'ont aussitôt refusé, affirmant qu'il avait donné un coup de patin à la rondelle pour la diriger dans le filet.
Martin St-Louis demande une révision vidéo, argumentant que c'était plutôt le bâton de Gallagher qui a poussé la rondelle dans le but. Après consultation, les arbitres maintiennent leur premier avis. À 7:55, c'est toujours 0-0 au Centre Bell.
Avec 3:04 à faire au premier engagement, Alexandre Texier doit s'installer au banc des pénalités pour 2 minutes, car il a accroché Ryan Nugent-Hopkins. Encore, l'unité de désavantage numérique de Montréal se bat très bien contre le monstre à deux têtes d'Edmonton.
Après 20 minutes de jeu, aucun but n'a été marqué. C'est 12-10 les tirs au en faveur des Oilers.
Deuxième période
À 17:43, Mattias Ekholm est pénalisé pour avoir fait trébucher Ivan Demidov.
Une vingtaine de secondes plus tard, en supériorité numérique, le CH ouvre la marque: Ivan Demidov (7) décoche un tir parfait qui se fraye un chemin dans le filet en passant par-dessus l'épaule du gardien des Oilers.
Les passes sur le jeu appartiennent à Juraj Slafkovský et Lane Hutson.
C'est 1-0 pour le Tricolore.
Le deuxième but des Canadiens est marqué sans aide par Joe Veleno, son deuxième de la saison. À 8:02, après avoir intercepté une mauvaise passe de McDavid devant son filet, il a déjoué Calvin Pickard avec un tir à sa gauche. C'est 2-0 Montréal.
Avec moins de 14 secondes à jouer au 2e engagement, Josh Anderson place son équipe en infériorité numérique, car il a retenu Darnell Nurse.
Malgré tout, les Canadiens ont gagné cette 2e période, doublant les Oilers au chapitre des tirs au but: 12-6, mettant à l'épreuve le gardien de 33 ans à quelques reprises, notamment avec deux échappées.
Troisième période
... À suivre