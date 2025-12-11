 Aller au contenu
Hockey
La pression au Centre Bell

Montembeault et Dobes ont-ils de la difficulté à vivre avec les attentes?

98.5 Sports

Le hockey des Canadiens

11 décembre 2025

Martin McGuire
Martin McGuire
Dany Dubé
Dany Dubé
Montembeault et Dobes ont-ils de la difficulté à vivre avec les attentes?
Le commentaire de Dany Dubé / Cogeco Média

Les gardiens Samuel Montembeault et Jakub Dodes vivent respectivement une saison et une séquence difficile.

Mais au-delà des performances proprement dites, un aspect inquiète l'analyste Dany Dubé.

Lors de leurs cinq plus récents matchs au Centre Bell, tant Montembeault que Dobes présentent des statistiques pas loin d'être abyssales.

Ce qui l'amène à une réflexion.

Est-ce que les gardiens des Canadiens, en raison de la pression qui existe à Montréal, ont de la difficulté à vivre avec les attentes?

On l'écoute...

