La pression au Centre Bell

Les gardiens Samuel Montembeault et Jakub Dodes vivent respectivement une saison et une séquence difficile.

Mais au-delà des performances proprement dites, un aspect inquiète l'analyste Dany Dubé.

Lors de leurs cinq plus récents matchs au Centre Bell, tant Montembeault que Dobes présentent des statistiques pas loin d'être abyssales.

Ce qui l'amène à une réflexion.

Est-ce que les gardiens des Canadiens, en raison de la pression qui existe à Montréal, ont de la difficulté à vivre avec les attentes?

On l'écoute...