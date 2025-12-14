Le hockey des Canadiens

 Aller au contenu
La défense héroïque du 5 contre 3 a donné un élan décisif aux Canadiens

Louis Jean / Cogeco Média

Le CH a rebondi de sa frustrante défaite contre les Rangers pour battre les Oilers 4-1, dimanche soir au Centre Bell. 

La victoire est un symbole de maturité, particulièrement après l'abandon d'une avance de 3-0 la veille.

Le moment clé a été le 5 contre 3 en première période, où le gardien Jakub Dobes et la brigade défensive ont tenu bon contre McDavid et Draisaitl.

Joe Veleno, qui a marqué le but d'assurance sans aide, a souligné que la défense du 5 contre 3 fut un «boost incroyable». 

Alexandre Carrier a salué l'engagement de l'équipe et a insisté qu'ils devaient maintenir cette performance solide. 

Écoutez l'échos de vestiaires, à la suite du match CH-Oilers, dimanche, avec Martin McGuire, Dany Dubé et Louis Jean. 

«Je pense que c'est une grosse, une grosse performance pour notre groupe. Maintenant, il reste juste à le refaire mardi, puis à le refaire jusqu'à Noël.»

Alexandre Carrier

