Haïti s'est qualifié, mardi, pour la Coupe du monde 2026. Ce n'est pas banal. La dernière participation de ce pays au Mondial remontait à 1974.
Écoutez Patrice Bernier commenter cette qualification historique et émotive pour lui au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Une première participation pour Haïti à la coupe du monde en 52 ans;
- Un événement marquant pour la diaspora haïtienne au Québec;
- On aborde le parcours du Canada sous Jesse Marsch et la progression depuis la Coupe du monde 2022;
- L'élargissement à 48 équipes permet à des nations comme Curaçao et le Panama d’y accéder;
- L’influence des stratégies sur les coups de pied arrêtés en Premier League, notamment chez Arsenal;
- L'ouverture du centre Soccer ACC par Bernier sur la Rive-Sud.