Soccer
Coupe du monde 2026

Une première participation en 52 ans pour Haïti

le 19 novembre 2025 19:51

Une première participation en 52 ans pour Haïti
Des Haïtiens célèbrent la victoire de leur équipe à Port-au-Prince. / AP/Odelyn Joseph

Haïti s'est qualifié, mardi, pour la Coupe du monde 2026. Ce n'est pas banal. La dernière participation de ce pays au Mondial remontait à 1974.

Écoutez Patrice Bernier commenter cette qualification historique et émotive pour lui au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Une première participation pour Haïti à la coupe du monde en 52 ans;
  • Un événement marquant pour la diaspora haïtienne au Québec;
  • On aborde le parcours du Canada sous Jesse Marsch et la progression depuis la Coupe du monde 2022;
  • L'élargissement à 48 équipes permet à des nations comme Curaçao et le Panama d’y accéder;
  • L’influence des stratégies sur les coups de pied arrêtés en Premier League, notamment chez Arsenal;
  • L'ouverture du centre Soccer ACC par Bernier sur la Rive-Sud.

