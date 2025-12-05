Tirage de la FIFA 2025

La FIFA a tenu vendredi son tirage en vue de la Coupe du monde 2026.

Le Canada, qui est actuellement 27e sur la scène internationale, se retrouvera aux côtés de la Suisse, en 17e position, le Qatar, en 51e position ainsi que l’équipe qui se qualifiera parmi l’Italie, l’Irlande du Nord, le Pays de Galles et la Bosnie.

La Coupe du monde de la FIFA se déroulera entre le 11 juin et le 19 juillet 2026, au Canada, aux États-Unis et au Mexique.

Les rencontres disputées en sol canadien le seront à Toronto et à Vancouver.

Écoutez le journaliste sportif Jérémy Filosa discuter des résultats du tirage de la FIFA au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, vendredi, à La commission.