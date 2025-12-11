Film des fêtes

Le réalisateur et coscénariste Stéphane E. Roy et le comédien Rémy Girard ont présenté en studio le film Juste Xavier, une proposition qui bouscule le genre du film de Noël au Québec.

Le film raconte l'histoire de Xavier, un homme transgenre qui revient dans sa famille pour le réveillon après une transition et une absence de trois ans, bousculant les codes et les émotions familiales.

Écoutez Stéphane E. Roy et Rémy Girard en entrevue avec la chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp, jeudi, au Québec maintenant.