L'acteur s'ouvre sur ses enjeux de santé mentale

Le documentaire T'étais où?, réalisé par Catherine Proulx et produit par Nadia Ruel, est diffusé sur l’Extra de Tou.tv. Le film explore la carrière et la vie personnelle de l'artiste Serge Thériault.

Le documentaire explore la carrière et la vie personnelle de Thériault, acteur reconnu pour ses nombreux rôles marquants dans La Petite Vie , Ding et Dong, Paul et Paul et Gaz Bar Blues.

Afin de créer une relation intime avec l'acteur qui s'est retiré de la vie publique depuis plusieurs années, Serge Thériault n'a pas été filmé durant le processus de création.

Vous n'entendrez que sa voix, ainsi que les interventions d'amis et de collègues de Serge, tels que Claude Meunier, Marc Messier, Michel Rivard, Guylaine Tremblay et Louis Bélanger.

Écoutez Catherine Proulx, réalisatrice, et Nadia Ruel, productrice du documentaire T'étais où? sur la carrière de Serge Thériault.