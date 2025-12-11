 Aller au contenu
L'acteur s'ouvre sur ses enjeux de santé mentale

«T'étais où?»: un documentaire intimiste qui révèle Serge Thériault

December 11, 2025

«T'étais où?»: un documentaire intimiste qui révèle Serge Thériault
Serge Thériault se livre sur sa carrière et ses enjeux de santé mentale dans le documentaire T'étais où. / Courtoisie Les productions Avanti-Toast

Le documentaire T'étais où?, réalisé par Catherine Proulx et produit par Nadia Ruel, est diffusé sur l’Extra de Tou.tv. Le film explore la carrière et la vie personnelle de l'artiste Serge Thériault.

Le documentaire explore la carrière et la vie personnelle de Thériault, acteur reconnu pour ses nombreux rôles marquants dans La Petite Vie , Ding et Dong, Paul et Paul et Gaz Bar Blues.

Afin de créer une relation intime avec l'acteur qui s'est retiré de la vie publique depuis plusieurs années, Serge Thériault n'a pas été filmé durant le processus de création.

Vous n'entendrez que sa voix, ainsi que les interventions d'amis et de collègues de Serge, tels que Claude Meunier, Marc Messier, Michel Rivard, Guylaine Tremblay et Louis Bélanger.

Écoutez Catherine Proulx, réalisatrice, et Nadia Ruel, productrice du documentaire T'étais où? sur la carrière de Serge Thériault.

« L'idée venait de Nadia (Ruel) au départ, de dire : “Et si on y allait seulement avec le son pour faire simple ?” Ça voulait dire moins de personnes sur le plateau, pas de maquillage, rien. Je pense que cette approche était tout indiquée dans ce cas-ci, parce qu'on arrivait et on pouvait suivre un rythme beaucoup plus naturel. J'étais assise dans son salon avec lui, sur son divan, on discutait. Le lien s'est donc créé vraiment très rapidement. »

La réalisatrice du documentaire Catherine Proulx

« Ça permet une certaine intimité aussi. Je veux dire, il y a un preneur de son et il y a Catherine (Proulx). Il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de projecteurs. L'idée était donc de recréer une espèce de cocon autour de Serge pour qu'il se livre vraiment librement. »

Nadia Ruel, productrice du documentaire

