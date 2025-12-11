Crise au PLQ

La pression s'intensifie sur le chef du Parti libéral du Québec, Pablo Rodriguez, au moment ou d'anciens élus comme Lucie Charlebois, Raymond Bernier et Jean D’Amour réclament publiquement sa démission en raison des vérifications de l'UPAC concernant la course à la direction et de l'inquiétude face à d'éventuelles élections anticipées au printemps.

Jeudi, c'est Radio-Canada qui nous apprenait que durant sa course à la chefferie, Pablo Rodriguez a loué un local de campagne. À qui a-t-il loué ce local? À son épouse dont la compagnie a empoché 20 000 $ avec cette opération. Une stratégie légale, mais encore une fois, qui fait que ça paraît mal pour le Parti libéral du Québec.

Écoutez Guillaume Houle, directeur affaires publiques chez Aucoin Stratégie et communication, à ce sujet, en compagnie de Philippe Cantin.

Selon le spécialiste, ce n'est pas le montant en question qui frappe l'imaginaire, surtout en tenant compte des loyers à Montréal, mais le geste en soi.