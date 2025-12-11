Le leadership de Pablo Rodriguez est contesté

La crise politique au Parti libéral du Québec se poursuit, alors que d'anciens élus exigent que Pablo Rodriguez quitte la chefferie du parti.
Parmi les opposants figurent notamment Karl Blackburn, candidat à la dernière course à la chefferie du parti.
Écoutez le récapitulatif de l'actualité politique de la semaine par Nathalie Normandeau à la commission, ce jeudi.
« J'ai envie de faire une petite mise en garde à Karl Blackburn. S'il devient un jour chef du Parti libéral du Québec, il devra composer avec un caucus qui est de très mauvaise humeur après lui. Le caucus lui en veut d'avoir fait la sortie qu'il a faite, et qu'il continue de faire, alors qu'un Charles Milliard est beaucoup plus discret. On n'a pas du tout entendu Charles Milliard. Je trouve que Charles Milliard se comporte comme un gentleman dans le contexte actuel.»
Autres sujets abordés:
- L'entente de principe entre le gouvernement et la FMOQ;
- Le ministre fédéral de la Justice, Sean Fraser,s'engage à réformer le code criminel du Canada;
- Le Parti québécois souhaite interdire les réseaux sociaux aux moins de 14 ans;
- Le ministre de la Sécurité publique du Québec, Ian Lafrenière, propose de nouvelles politiques musclées.
- Nathalie Normandeau rend hommage à Béatrice Picard, décédée à l'âge de 96 ans, mardi.