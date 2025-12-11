 Aller au contenu
Politique provinciale
Le leadership de Pablo Rodriguez est contesté

par 98.5

0:00
9:33

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 11 décembre 2025 17:30

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
L'éditorial de Nathalie Normandeau / Cogeco Média

La crise politique au Parti libéral du Québec se poursuit, alors que d'anciens élus exigent que Pablo Rodriguez quitte la chefferie du parti.

Parmi les opposants figurent notamment Karl Blackburn, candidat à la dernière course à la chefferie du parti.

Écoutez le récapitulatif de l'actualité politique de la semaine par Nathalie Normandeau à la commission, ce jeudi.

« J'ai envie de faire une petite mise en garde à Karl Blackburn. S'il devient un jour chef du Parti libéral du Québec, il devra composer avec un caucus qui est de très mauvaise humeur après lui. Le caucus lui en veut d'avoir fait la sortie qu'il a faite, et qu'il continue de faire, alors qu'un Charles Milliard est beaucoup plus discret. On n'a pas du tout entendu Charles Milliard. Je trouve que Charles Milliard se comporte comme un gentleman dans le contexte actuel.»

Nathalie Normandeau

Autres sujets abordés:

