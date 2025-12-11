Le leadership de Pablo Rodriguez est contesté

La crise politique au Parti libéral du Québec se poursuit, alors que d'anciens élus exigent que Pablo Rodriguez quitte la chefferie du parti.

Parmi les opposants figurent notamment Karl Blackburn, candidat à la dernière course à la chefferie du parti.

Écoutez le récapitulatif de l'actualité politique de la semaine par Nathalie Normandeau à la commission, ce jeudi.