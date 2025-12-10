La crise au Parti libéral continue

La bisbille interne au Parti libéral du Québec se poursuit alors que l’UPAC a annoncé ouvrir une enquête criminelle sur les agissements de la formation politique dirigée par Pablo Rodriguez.

En entrevue sur nos ondes, l’ancien candidat à la chefferie du Parti libéral du Québec, Karl Blackburn, a appelé Pablo Rodriguez à réfléchir, au moment où son leadership est plus questionné que jamais.

Autre sujet abordé