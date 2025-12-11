Quel avenir pour Pablo Rodriguez?

Enquête criminelle de l'UPAC, allégations de trafic d'influence... L'étau se resserre autour de Pablo Rodriguez.

C'est «un immense, immense coup» pour le parti, comme l'analyse Jonathan Trudeau au micro de Patrick Lagacé, après une courte accalmie de nouvelles.

Les allégations sont d'une gravité notable: La Presse parle carrément d'allégations de malversations et de trafic d'influence entourant la course à la chefferie et l'utilisation de fonds de l'Assemblée nationale à des fins partisanes.

Écoutez la chronique politique de Jonathan Trudeau, qui revient sur la crise au PLQ, au micro de Patrick Lagacé.

Face à cette nouvelle tuile, la question est inévitable: le chef peut-il vraiment s'accrocher?