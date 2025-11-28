 Aller au contenu
Football
NFL

Des duels épiques au football

par 98.5

Lagacé le matin

le 28 novembre 2025 05:51

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
Des duels épiques au football
Le tour du chapeau de Jean-Michel Bourque / Cogeco Média

L'Action de grâce américaine est synonyme de football à profusion, et cette année n'a pas fait exception avec trois duels captivants qui ont marqué la fin de la saison régulière de la NFL. 

Le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque partage ses réflexions sur les moments forts de cette période critique pour l'accès aux éliminatoires.

Écoutez Jean-Michel Bourque faire le point sur l'actualité sportive, au micro de Patrick Lagacé, vendredi matin.

Autre sujet abordé

  • Les Canadiens en action et le retour de Samuel Blais.

