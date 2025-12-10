Arpon Basu et Jean-François Chaumont

Après le revers de 6-1 contre le Lightning de Tampa Bay et le rappel de Jacob Fowler, Owen Beck et Adam Engstrom, l'animateur Mario Langlois nous propose une tabale ronde hockey.

Écoutez Jean-François Chaumont, de LNH.com, et Arpon Basu, de The Athletic.com, en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Le rappel des trois joueurs de Laval: «C'est un signal quand même fort» -Jean-François Chaumont;

Jean-François Chaumont: «Ce serait faux de blâmer uniquement les gardiens»;

Le rappel de Fowler... indique le désir de gagner;

Arpon Basu: «C'est une jeune équipe qui veut plus d'expérience en séries que les cinq matchs de la saison passée»;

Jean-François Chaumont: «Mentalement, je pense qu'il y a un essouflement pour Montembeault (et surtout, pour la première fois depuis son arrivée à Montréal)»;

Arpon Basu: «Il y a beaucoup de questions sur (Eric Raymond) actuellement»;

Arpon Basu: «Quel est le rôle et l'identité de Zachary Bolduc?»;

Aurait-on dû garder Christian Dvorak et Joel Armia?