 Aller au contenu
Hockey
Jacob Fowler rappelé

«Dans un monde idéal, tu ne veux pas le rappeler» -Stéphane Waite

par 98.5 Sports

0:00
14:24

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 10 décembre 2025 20:30

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Stéphane Waite
Stéphane Waite
«Dans un monde idéal, tu ne veux pas le rappeler» -Stéphane Waite
Stéphane Waite / Cogeco Média

Ça ne va pas bien pour les gardiens des Canadiens de Montréal. Et ça n'a pas commencé mardi soir avec le revers contre le Lightning.

Écoutez l'ex-entraîneur des gardiens de Canadiens, Stéphane Waite, commenter la situation des gardiens de Canadiens en compagnie de Mario Langlois.

Les réflexions de Stéphane Waite

  • «Dans un monde idéal, tu voulais pas le rappeler (Fowler). Et le Canadien de Montréal, dans un monde idéal, c'est certain qu'il ne voulait pas le rappeler»;
  • «Je n'ai pas aimé le camp d'entrainement, pour être bien honnête. Je me souviens tellement que je dénonçais au camp que Montembeault avait eu seulement un match et demi pour se préparer dans les parties hors-concours»;
  • «Le Canadien le rappelle, non pas parce qu'ils veulent le voir, mais parce qu'on n'a pas le choix en ce moment. On ne veut pas que la saison déboule»;
  • Les Canadiens viennent au 32ᵉ rang de la LNH chez les gardiens de but;
  • Les risques de précipiter le développement de jeunes gardiens comme Fowler;
  • «Jakub Dobes, est-ce qu'on l'a monté trop vite?»

Vous aimerez aussi

«J’ai rarement vu deux gardiens perdre leurs moyens en même temps»
Le Québec maintenant
«J’ai rarement vu deux gardiens perdre leurs moyens en même temps»
0:00
5:12
L'arrivée de Fowler, le désir de gagner et l'identité de Bolduc
Les amateurs de sports
L'arrivée de Fowler, le désir de gagner et l'identité de Bolduc
0:00
25:21

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
L'arrivée de Fowler, le désir de gagner et l'identité de Bolduc
Rattrapage
Arpon Basu et Jean-François Chaumont
L'arrivée de Fowler, le désir de gagner et l'identité de Bolduc
«Je ne me voyais pas entraineur de carrière» -Luc Brodeur-Jourdain
Rattrapage
Il quitte les Alouettes de Montréal
«Je ne me voyais pas entraineur de carrière» -Luc Brodeur-Jourdain
«Est-ce que tu en demandes trop à une équipe qui ne peut te le donner?»
Rattrapage
Le commentaire de Mario
«Est-ce que tu en demandes trop à une équipe qui ne peut te le donner?»
«Au lieu d’en avoir mêlé un, tu as mêlé les deux gardiens» -José Théodore
Rattrapage
Gestion des gardiens des Canadiens
«Au lieu d’en avoir mêlé un, tu as mêlé les deux gardiens» -José Théodore
«Si je suis un directeur général, il faut que j'aide mon coach» -Dany Dubé
Rattrapage
Le rappel de Jacob Fowler
«Si je suis un directeur général, il faut que j'aide mon coach» -Dany Dubé
«Nous avons de fortes indications que Jacob Fowler jouera demain»
Rattrapage
Rappelé du Rocket de Laval
«Nous avons de fortes indications que Jacob Fowler jouera demain»
Panthéon de la Boxe: «La réalité a dépassé de loin tous mes rêves» -Russ Anber
Rattrapage
Cinquième Québécois à recevoir cet honneur
Panthéon de la Boxe: «La réalité a dépassé de loin tous mes rêves» -Russ Anber
Juraj Slafkovsky: un centre naturel «dans l'âme»?
Rattrapage
Premier choix au repêchage de la LNH en 2022
Juraj Slafkovsky: un centre naturel «dans l'âme»?
Leçon de défaite: «Si tu échappes le rythme du match, tu vas payer le prix»
Rattrapage
Bilan du match contre les Blues de St-Louis
Leçon de défaite: «Si tu échappes le rythme du match, tu vas payer le prix»
«Caleb Desnoyers a plus une job à perdre qu'à gagner» -Stéphane Leroux
Rattrapage
Au camp d’Équipe Canada junior
«Caleb Desnoyers a plus une job à perdre qu'à gagner» -Stéphane Leroux
Caleb Desnoyers: «J'ai retrouvé mon tempo, puis ça va très bien»
Rattrapage
Après une opération au poignet
Caleb Desnoyers: «J'ai retrouvé mon tempo, puis ça va très bien»
Messi fait l'histoire: 100 millions de téléspectateurs pour la MLS
Rattrapage
En zone offensive, avec Tony Marinaro
Messi fait l'histoire: 100 millions de téléspectateurs pour la MLS
Lando Norris: un «bon champion pour la F1, honnête, émotif et combatif»
Rattrapage
Fin de saison 2025 de Formule 1
Lando Norris: un «bon champion pour la F1, honnête, émotif et combatif»
Les Chiefs: «Les carottes ne sont pas cuites, mais s'en viennent pas mal molles»
Rattrapage
La dynastie est-elle terminée à Kansas City?
Les Chiefs: «Les carottes ne sont pas cuites, mais s'en viennent pas mal molles»