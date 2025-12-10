Jacob Fowler rappelé

Ça ne va pas bien pour les gardiens des Canadiens de Montréal. Et ça n'a pas commencé mardi soir avec le revers contre le Lightning.
Écoutez l'ex-entraîneur des gardiens de Canadiens, Stéphane Waite, commenter la situation des gardiens de Canadiens en compagnie de Mario Langlois.
Les réflexions de Stéphane Waite
- «Dans un monde idéal, tu voulais pas le rappeler (Fowler). Et le Canadien de Montréal, dans un monde idéal, c'est certain qu'il ne voulait pas le rappeler»;
- «Je n'ai pas aimé le camp d'entrainement, pour être bien honnête. Je me souviens tellement que je dénonçais au camp que Montembeault avait eu seulement un match et demi pour se préparer dans les parties hors-concours»;
- «Le Canadien le rappelle, non pas parce qu'ils veulent le voir, mais parce qu'on n'a pas le choix en ce moment. On ne veut pas que la saison déboule»;
- Les Canadiens viennent au 32ᵉ rang de la LNH chez les gardiens de but;
- Les risques de précipiter le développement de jeunes gardiens comme Fowler;
- «Jakub Dobes, est-ce qu'on l'a monté trop vite?»