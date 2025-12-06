 Aller au contenu
Politique internationale
Chronique américaine

Le secrétaire à la défense Pete Hegseth soulève la critique

par 98.5

0:00
6:44

Entendu dans

Signé Lévesque

le 6 décembre 2025 08:30

Avec

Guillaume Lavoie
Guillaume Lavoie
Denis Lévesque
Denis Lévesque
Le secrétaire à la défense Pete Hegseth soulève la critique
Secrétaire à la Défense des États-Unis, Pete Hegseth, soulève de plus en plus la controverse. / Julia Demaree Nikhinson / The Associated Press

Secrétaire à la Défense des États-Unis, Pete Hegseth, soulève de plus en plus la controverse.

Écoutez Guillaume Lavoie brosser le portrait de la situation, samedi, au micro de Denis Lévesque. 

«Il est arrivé un cas où on bombe un bateau, il prend en feu, et cetera. Et il y aurait eu deux survivants, donc des naufragés, et quelqu'un a donné l'ordre de retourner pour s'assurer qu'il n'y ait pas de survivants. Ça, c'est à la fois odieux et c'est un crime de guerre en droit international, et c'est contraire au droit américain et au code militaire.»

Guillaume Lavoie

