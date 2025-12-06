Chronique américaine

Secrétaire à la Défense des États-Unis, Pete Hegseth, soulève de plus en plus la controverse.
Écoutez Guillaume Lavoie brosser le portrait de la situation, samedi, au micro de Denis Lévesque.
«Il est arrivé un cas où on bombe un bateau, il prend en feu, et cetera. Et il y aurait eu deux survivants, donc des naufragés, et quelqu'un a donné l'ordre de retourner pour s'assurer qu'il n'y ait pas de survivants. Ça, c'est à la fois odieux et c'est un crime de guerre en droit international, et c'est contraire au droit américain et au code militaire.»