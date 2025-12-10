Devant plusieurs clients et collègues

Deux événements majeurs ont marqué l'actualité à Longueuil mardi.

D'une part, une violente agression est survenue en pleine pharmacie Jean Coutu sur Saint-Laurent Ouest, où deux suspects ont tabassé le gérant avec divers objets sous les yeux de plusieurs clients et employés, causant un choc nerveux à certains d'entre eux.

La victime a été transportée à l'hôpital, mais heureusement, sa vie n'est pas en danger.

Les suspects, un homme et une femme, ont pris la fuite et n'avaient toujours pas été retrouvés mercredi matin.

D'autre part, la famille de Nooran Rezayi, l'adolescent de 15 ans abattu par la police de Longueuil, a intenté une poursuite civile de 2,2 millions de dollars contre la Ville de Longueuil et son service de police.