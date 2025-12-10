 Aller au contenu
Justice et faits divers
Devant plusieurs clients et collègues

Jean Coutu: un gérant tabassé en pleine pharmacie à Longueuil

par 98.5

Entendu dans

Lagacé le matin

le 10 décembre 2025 06:00

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Bénédicte Lebel
Bénédicte Lebel
Jean Coutu: un gérant tabassé en pleine pharmacie à Longueuil
Bénédicte Lebel / Cogeco Média

Deux événements majeurs ont marqué l'actualité à Longueuil mardi.

D'une part, une violente agression est survenue en pleine pharmacie Jean Coutu sur Saint-Laurent Ouest, où deux suspects ont tabassé le gérant avec divers objets sous les yeux de plusieurs clients et employés, causant un choc nerveux à certains d'entre eux.

La victime a été transportée à l'hôpital, mais heureusement, sa vie n'est pas en danger.

Les suspects, un homme et une femme, ont pris la fuite et n'avaient toujours pas été retrouvés mercredi matin.

Écoutez la chroniqueuse Bénédicte Lebel faire le point à Lagacé le matin.

D'autre part, la famille de Nooran Rezayi, l'adolescent de 15 ans abattu par la police de Longueuil, a intenté une poursuite civile de 2,2 millions de dollars contre la Ville de Longueuil et son service de police.

