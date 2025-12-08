 Aller au contenu
Les municipalités perdent des millions de dollars

Est-ce que les immeubles religieux devraient être taxés?

par 98.5

Entendu dans

Radio textos

le 8 décembre 2025 10:50

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Stéphane Gendron
Stéphane Gendron
Est-ce que les immeubles religieux devraient être taxés?
Stéphane Gendron / Cogeco Média

Au Québec, selon la Loi sur la fiscalité municipale, les terrains et bâtiments appartenant à une institution religieuse sont exemptés de taxes.

Selon La Presse, cette situation a privé les municipalités de la province d'environ 166 millions de dollars en 2025.

Alors que plusieurs villes composent avec des déficits importants et qu'on traverse une période où la laïcité est mise de l'avant, est-ce que les immeubles religieux devraient être taxés?

Écoutez Stéphane Gendron, ex-maire de Huntingdon, commenter ce dossier au micro de Marie-Eve Tremblay. 

