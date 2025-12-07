 Aller au contenu
Risques sous-estimés sur la santé des femmes

L'urgence de créer un registre national des implants mammaires

par 98.5

le 7 décembre 2025 09:00

Avec

Marie-Eve Tremblay
L'urgence de créer un registre national des implants mammaires
Suite à la diffusion du documentaire Inoffensif mes implants? le débat lié aux risques des implants mammaires a été relancé dans le pays. / Adobe Stock

Suite à la diffusion du documentaire Inoffensif mes implants?, le débat lié aux risques des implants mammaires a été relancé dans le pays. 

Le Canada est le seul pays du G7 qui ne possède pas encore de registre national des implants mammaires. Pourtant, les dangers de développer certaines maladies, comme le cancer du système immunitaire, sont bien réels.

Écoutez Isabelle Gaston, médecin de famille, qui a porté des implants mammaires pendant 15 ans, et Julie Snyder, productrice exécutive du documentaire Inoffensif, mes implants?, mercredi, au micro de Marie-Eve Tremblay.

Les deux intervenantes militent aussi pour que les femmes qui ont recours à cette intervention puissent avoir toutes les informations entre leurs mains avant de prendre leur décision.

« On est contre le fait que le consentement n'est pas libre et éclairé et que les femmes ne s'embarquent pas dans ça en toute connaissance de cause. Et c'est pour ça qu'on interpelle Santé Canada qui se traîne les pattes. Santé Canada, il faut qu'on agisse. »

Julie Snyder

