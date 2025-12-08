Invasion à domicile et incendies mortels

La fin de semaine a été particulièrement tragique du côté de Longueuil. Trois personnes sont décédées lors de trois évènements distincts.
Une invasion à domicile qui a pris une tournure dramatique s'est déroulée dans la nuit de samedi à dimanche dans l'arrondissement St-Hubert.
Un couple de personnes âgées a été agressé. Un homme a perdu la vie et une dame a subi des blessures sérieuses.
Une jeune femme de 19 ans pourrait comparaître en lien avec cette affaire.
Écoutez Bénédicte Lebel faire le point sur les évènements du week-end au micro de Patrick Lagacé, lundi.
«La question que je me pose, c'est à savoir si elle connaissait les victimes. C'est rare qu'on voit ça, une jeune femme de 19 ans.»
Par ailleurs, deux personnes ont perdu la vie dans des incendies. Le corps inanimé d'une femme de 56 ans a été retrouvé samedi dans un immeuble à logements. La nuit suivante, une personne en situation d'itinérance est décédée alors qu'elle se trouvait sous le balcon d'un immeuble du Vieux-Longueuil.
Autre sujet abordé
- À Montréal, deux commerces de l'arrondissement Lasalle ont été visés par des coups de feu.