Invasion à domicile et incendies mortels

La fin de semaine a été particulièrement tragique du côté de Longueuil. Trois personnes sont décédées lors de trois évènements distincts.

Une invasion à domicile qui a pris une tournure dramatique s'est déroulée dans la nuit de samedi à dimanche dans l'arrondissement St-Hubert.

Un couple de personnes âgées a été agressé. Un homme a perdu la vie et une dame a subi des blessures sérieuses.

Une jeune femme de 19 ans pourrait comparaître en lien avec cette affaire.

Écoutez Bénédicte Lebel faire le point sur les évènements du week-end au micro de Patrick Lagacé, lundi.