Un important dégât d’eau a forcé l’annulation de nombreuses chirurgies et examens à l'hôpital Sainte-Croix de Drummondville lundi.

Or, c’est loin d’être le premier incident du genre selon des membres du personnel, qui militent depuis des années pour un nouvel hôpital.

Écoutez la Dre Catherine Tétreault, médecin de famille, membre de la Coalition pour un nouvel hôpital à Drummondville, faire le point mardi à Lagacé le matin.

Le bris a non seulement impacté le bloc opératoire, mais également forcé la coupure de l'eau courante à l'urgence pendant 30 minutes, alors que l'établissement était déjà en alerte 4, le niveau le plus critique.

L'hôpital souffre d'être trop petit pour la population qu'il dessert.