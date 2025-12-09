Des jeunes avec des professionels de la santé

L’animatrice et productrice Marie-Christine Proulx a été interpellée par une récente sortie de l’animateur Patrick Lagacé concernant l’anxiété chez les jeunes.

Elle a elle-même lancé le balado «100 % ADO» qui vient démystifier plusieurs enjeux concernant les jeunes. Ce sont des adolescents qui animent le balado en compagnie d’un professionnel de la santé.

Écoutez l’entrevue de Marie-Christine Proulx, qui produit ce balado, au micro de Patrick Lagacé, mardi.