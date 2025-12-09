Des jeunes avec des professionels de la santé

L’animatrice et productrice Marie-Christine Proulx a été interpellée par une récente sortie de l’animateur Patrick Lagacé concernant l’anxiété chez les jeunes.
Elle a elle-même lancé le balado «100 % ADO» qui vient démystifier plusieurs enjeux concernant les jeunes. Ce sont des adolescents qui animent le balado en compagnie d’un professionnel de la santé.
Écoutez l’entrevue de Marie-Christine Proulx, qui produit ce balado, au micro de Patrick Lagacé, mardi.
«Je me suis dit qu’il manquait des sources d’information fiables et véridiques [sur l’adolescence]. Évidemment, Tel-Jeunes est là, Geneviève Pettersen a sorti un balado. À l’époque, moi, j’avais Filles d’aujourd’hui. Il y avait des articles qui étaient validés par des experts et c’était une source d’information sur laquelle on pouvait se fier en tant qu’ados. Aujourd’hui, c’est un peu n’importe quoi. Donc, le balado, c’est ça.»