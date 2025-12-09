Contre Longueuil et son service de police

La famille de Nooran Rezayi, l'adolescent de 15 ans abattu par la police de Longueuil, a intenté une poursuite civile de 2,2 millions de dollars contre la Ville de Longueuil et son service de police.

L'avocate de la famille, Maître Virginie Dufresne Lemire, reproche aux policiers une intervention trop précipitée et inadaptée.

Elle souligne que des vidéos montrent six jeunes assis en bordure de trottoir, sans danger apparent.

L'avocate s'interroge sur la version selon laquelle le jeune aurait mis la main dans son sac et juge que l'usage de la force, survenu en seulement dix secondes, ne respecte pas le cadre légal.

La famille choisit de poursuivre maintenant sans attendre la fin de l'enquête du BEI, un processus souvent très long.

