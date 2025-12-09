 Aller au contenu
Contre Longueuil et son service de police

La famille de Norhan Rizaï: poursuite civile de 2,2 millions de dollars

le 9 décembre 2025

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
La famille de Norhan Rizaï: poursuite civile de 2,2 millions de dollars
Fahima Rezayi , la mère de Nooran Rezayi, un garçon de 15 ans tué par balle par la police de Longueuil en septembre, regarde l'avocat Fernando Belton s'exprimer lors d'une conférence de presse à Montréal, le mardi 9 décembre 2025. / Graham Hughes/ La Presse Canadienne

La famille de Nooran Rezayi, l'adolescent de 15 ans abattu par la police de Longueuil, a intenté une poursuite civile de 2,2 millions de dollars contre la Ville de Longueuil et son service de police.

L'avocate de la famille, Maître Virginie Dufresne Lemire, reproche aux policiers une intervention trop précipitée et inadaptée.

Elle souligne que des vidéos montrent six jeunes assis en bordure de trottoir, sans danger apparent.

L'avocate s'interroge sur la version selon laquelle le jeune aurait mis la main dans son sac et juge que l'usage de la force, survenu en seulement dix secondes, ne respecte pas le cadre légal.

La famille choisit de poursuivre maintenant sans attendre la fin de l'enquête du BEI, un processus souvent très long.

Écoutez Me Virginie Dufresne-Lemire expliquer le tout, mardi, à La commission avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez. 

«Les policiers peuvent user de la force, mais ils doivent respecter le cadre légal... Est-ce qu'un policier raisonnable, placé dans les mêmes circonstances, aurait réagi de la même manière? [...]  L'intervention a duré seulement 10 secondes, on entend trois ordres hurlés... et il tire. Ça n'a aucun sens.»

Me Virginie Dufresne-Lemire

