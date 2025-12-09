Le photographe Bertrand Exertier, d'origine française, mais établi au Québec depuis une dizaine d'années, est en vedette cette semaine sur les réseaux sociaux de la Ville de Paris.

Il y présente une série de photos sur le thème de l'amour, marquant le début d'une collaboration avec la Ville Lumière.

Écoutez l'entretien qu'a réalisé le chroniqueur réseaux sociaux Frédéric Labelle avec Bertrand Exertier, à l'émission de Patrick Lagacé.

Bertrand Exertier est arrivé au Québec à 21 ans et y a débuté sa carrière comme recherchiste à la télévision et à la radio, tout en développant sa passion pour la photographie.

Il est devenu l'un des photographes d'artistes les plus en vue du Québec, ayant notamment photographié les participants de Star Académie et La Voix, ainsi que des artistes comme Lara Fabian.

M. Exercier a récemment déménagé à Paris pour poursuivre sa carrière. Il y a notamment réalisé une séance photo sur la Tour Eiffel avec Thomas Jolly, le metteur en scène des Jeux olympiques de Paris.