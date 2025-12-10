Conjoint de Marwah Rizqy et député libéral

Le député libéral de Jacques-Cartier et conjoint de Marwah Rizqy, Gregory Kelley, ne remettra pas les pieds à l'Assemblée nationale avant les Fêtes.
C'est ce que rapporte Le Devoir, sans surprise, mercredi matin.
Écoutez le tour d'horizon de Patrick Lagacé et des collaborateurs de l'émission, mercredi matin.
«Imaginez comment il est dans une position difficile. Son épouse a été expulsée du caucus libéral dans les circonstances qu'on sait [...] Quand vous êtes au caucus, que vous êtes le conjoint de la Mouton noir, qu'est-ce que vous faites? Vous restez dans le parti? Vous restez pas dans le parti? Pas une décision facile pour Gregory Kelley.»
Autres sujets abordés
- Tempête de neige: une pas pire bordée attendue dans le sud du Québec;
- Des sans-abris prennent d'assaut l'hôpital de Saint-Jérôme pendant la vague de froid;
- Air Transat: entente avec les pilotes;
- Le ministre fédéral de la Justice, Sean Fraser, a déposé un projet de loi visant à faire du contrôle coercitif une infraction criminelle;
- Un épisode du balado Sexe oral a soulevé l'indignation en choisissant de donner la parole, avec légèreté, à une personne attirée par les mineurs;
- L'ancien descripteur des Expos, Jacques Doucet, attend toujours son appel pour être admis au Temple de la renommée du baseball;
- La région de Québec a connu une année record en tourisme, mais enregistre une baisse du nombre de visiteurs américains.