Conjoint de Marwah Rizqy et député libéral

Le député libéral de Jacques-Cartier et conjoint de Marwah Rizqy, Gregory Kelley, ne remettra pas les pieds à l'Assemblée nationale avant les Fêtes.

C'est ce que rapporte Le Devoir, sans surprise, mercredi matin.

Écoutez le tour d'horizon de Patrick Lagacé et des collaborateurs de l'émission, mercredi matin.