Danger sur la route

En novembre dernier, les contrôleurs du Centre de Contrôle de Boucherville ont intercepté un chauffeur de camion lourd qui roulait depuis 87 heures sans avoir respecté la période de repos de huit heures prescrite par la loi.

Écoutez à ce sujet le président de la Fraternité des constables du contrôle routier du Québec, Jean-Claude Daigneault, à La commission.

Selon Jean-Claude Daigneault, cet incident démontre la facilité qu'ont les compagnies et les chauffeurs à contourner les règles, et vient ainsi mettre à mal la sécurité du public.