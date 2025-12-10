 Aller au contenu
Société
Nouvelle mesure en Australie

Majorité numérique: «C'est beau sur papier, mais en pratique c'est difficile»

par 98.5

0:00
3:52

Entendu dans

Lagacé le matin

le 10 décembre 2025 07:02

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Frédéric Labelle
Frédéric Labelle
Majorité numérique: «C'est beau sur papier, mais en pratique c'est difficile»
Les réseaux sociaux dans l'oeil de Frédéric Labelle / Cogeco Média

En Australie, une nouvelle réglementation qui interdit l’accès aux réseaux sociaux aux moins de 16 ans est en vigueur depuis quelques heures.

Écoutez Frédéric Labelle aborder le sujet mercredi, lors de sa chronique réseaux sociaux au micro de Patrick Lagacé.

«C'est sûr qu'on ne peut pas être contre la vertu, mais est-ce qu'en pratique, ça va marcher? Je sais qu'il est tôt pour poser un diagnostic, mais ça fait quelques heures et il y a déjà des gens qui ne sont pas convaincus. Plusieurs plateformes auraient eu probablement des inscriptions ou des accès non conformes. Certaines méthodes de vérification ne semblent pas toujours fonctionner. Donc, c'est beau sur papier, mais en pratique, c'est difficile.»

Frédéric Labelle

