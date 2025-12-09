Selon Pollstar

Le magazine Pollstar a dévoilé les 25 artistes dont les tournées ont été les plus populaires depuis le début des années 2000.

Ce palmarès est basé sur les ventes de billets à travers le monde entier.

C’est le groupe Coldplay qui arrive en tête de liste avec 24,8 millions de billets vendus lors de 731 concerts.

U2, Ed Sheeran, Dave Matthews Band et Taylor Swift complètent le top 5.

Au total, les 25 têtes d’affiche ont vendu plus de 340 millions de billets au cours des 25 dernières années, ce qui a généré des recettes qui ont dépassé 35,7 milliards de dollars.

Écoutez la chronique culturelle de Catherine Brisson à l’émission Lagacé le matin, mardi.