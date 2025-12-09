De la neige attendue cette semaine

Le mois de décembre est particulièrement froid cette année. Le réveil a d’ailleurs été brutal mardi pour plusieurs montréalais alors que la température ressentie était sous la barre des -20 degrés Celsius.
Est-ce que la neige attendue dans les prochains jours va venir freiner cette vague de froid?
Écoutez Jean-Charles Beaubois, ancien présentateur météo à Radio-Canada et maintenant président de Météo Globale, au micro de Patrick Lagacé.
«Le temps froid, c’est bien parti pour une bonne partie du mois, au moins jusqu’au 20 décembre, même si on va avoir une hausse des températures pour la journée de mardi. Pourquoi? Parce qu’on va avoir une couverture nuageuse, donc des précipitations de neige, donc des températures qui remontent, mais qui resteront entre -2 et -5 degrés.»