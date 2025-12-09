De la neige attendue cette semaine

Le mois de décembre est particulièrement froid cette année. Le réveil a d’ailleurs été brutal mardi pour plusieurs montréalais alors que la température ressentie était sous la barre des -20 degrés Celsius.

Est-ce que la neige attendue dans les prochains jours va venir freiner cette vague de froid?

Écoutez Jean-Charles Beaubois, ancien présentateur météo à Radio-Canada et maintenant président de Météo Globale, au micro de Patrick Lagacé.