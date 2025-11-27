 Aller au contenu
Art de vivre

Découvrez la couleur Pantone de l'année avant tout le monde!

par Frédéric Bisson

Entendu dans

L'Outaouais Maintenant

le 27 novembre 2025 16:35

Avec

Frédéric Bisson
Frédéric Bisson
Marie-Chantal Milette
Marie-Chantal Milette
Découvrez la couleur Pantone de l'année avant tout le monde!
Marie-Chantal Milette, spécialiste des couleurs / Cogeco Média

L'attente est terminée ! Alors que le monde du design s'apprête à découvrir la couleur Pantone qui marquera l'année prochaine, notre chroniqueuse mode et design, Marie-Chantal Milette, présidente de l'agence Kryptonie, a mis la main sur le scoop : la grande gagnante sera le Cloud Dancer.

Cette teinte, dont l'annonce officielle est prévue la semaine prochaine, est tout sauf un choix anodin. Le Cloud Dancer est un blanc cassé d’une extrême délicatesse, imprégné d’une touche de gris perle et d’une nuance beige à peine perceptible. C'est la couleur des nuages légers vus au lever du jour, synonyme de calme et de sérénité.

Une vague de douceur pour 2026

Loin des couleurs éclatantes, Pantone a opté pour un ton qui invite à l’apaisement. En déco, le Cloud Dancer deviendra la base idéale pour les intérieurs lumineux, mettant en valeur les boiseries et les matériaux naturels. Dans nos garde-robes, il promet des silhouettes fluides et élégantes, se mariant avec tout, du denim brut aux teintes pastel.

Ce choix s'inscrit dans une tendance de fond vers le minimalisme chaleureux et le bien-être. Le Cloud Dancer n’est pas qu’une couleur, c’est une véritable ambiance que nous allons retrouver partout, de nos cuisines à nos vêtements. 

