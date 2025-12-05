Les hommes se doivent-ils d'intervenir en cas d'urgence? C'est à cette question qu'a tenté de répondre le Boys Club cette semaine.

Dans la foulée du témoignage bouleversant de Stéphane Guay, survivant de la tuerie de Polytechnique, qui culpabilise depuis 36 ans de ne pas être intervenu face au tireur, Marie-Ève Tremblay, Jonathan Roberge, Hugo Meunier et Hugo Girard abordent la pression du superhéros que la société et les médias imposent aux hommes.

Écoutez cette discussion du Boys Club, vendredi, au micro de Marie-Eve Tremblay, à l'émission Radio textos.