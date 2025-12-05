 Aller au contenu
Société
Pression du superhéros

Les hommes se doivent-ils d'intervenir en cas d'urgence?

par 98.5

0:00
43:50

Entendu dans

Radio textos

le 5 décembre 2025 12:08

Avec

Jonathan Roberge
Jonathan Roberge
Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay

et autres

Les hommes se doivent-ils d'intervenir en cas d'urgence?
Le Boys club / Cogeco Média

Les hommes se doivent-ils d'intervenir en cas d'urgence? C'est à cette question qu'a tenté de répondre le Boys Club cette semaine.

Dans la foulée du témoignage bouleversant de Stéphane Guay, survivant de la tuerie de Polytechnique, qui culpabilise depuis 36 ans de ne pas être intervenu face au tireur, Marie-Ève Tremblay, Jonathan Roberge, Hugo Meunier et Hugo Girard abordent la pression du superhéros que la société et les médias imposent aux hommes.

Écoutez cette discussion du Boys Club, vendredi, au micro de Marie-Eve Tremblay, à l'émission Radio textos.

«Il y a la pression du super héros sur des hommes normaux ! Tu sais à quel point, quand il y a un événement comme ça, puis après ça, on se retourne vers ces gars-là en leur disant, mais vous, vous n’avez rien fait?»

Jonathan Roberge

Vous aimerez aussi

Quelle a été votre plus longue peine d’amour?
Radio textos
Quelle a été votre plus longue peine d’amour?
0:00
24:15
«On a besoin de manteaux très chauds, des tuques, des mitaines et des bottes!»
Lagacé le matin
«On a besoin de manteaux très chauds, des tuques, des mitaines et des bottes!»
0:00
4:17

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Radio textos

Voir tout
Quelle a été votre plus longue peine d’amour?
Rattrapage
Séparation
Quelle a été votre plus longue peine d’amour?
Est-ce qu'enquêter soi-même est une bonne idée?
Rattrapage
Vol d'identité
Est-ce qu'enquêter soi-même est une bonne idée?
«Je ne change pas, j'ai jamais voulu être à la mode» -Michel Barrette
Rattrapage
Toujours populaire après 43 ans de carrière
«Je ne change pas, j'ai jamais voulu être à la mode» -Michel Barrette
Faites-vous du présentéisme au travail afin d’éviter la vie familiale?
Rattrapage
Phénomène de plus en plus fréquent
Faites-vous du présentéisme au travail afin d’éviter la vie familiale?
Peut-on avoir des dettes sans le savoir?
Rattrapage
Visite surprise d’un huissier
Peut-on avoir des dettes sans le savoir?
Est-ce que nos voitures en savent trop sur nous?
Rattrapage
Données collectées par les autos connectées
Est-ce que nos voitures en savent trop sur nous?
Crise au PLQ: Aussi mouvementée qu'une série télé!
Rattrapage
La réputation du parti secouée
Crise au PLQ: Aussi mouvementée qu'une série télé!
L'urgence de créer un registre national des implants mammaires
Rattrapage
Risques sous-estimés sur la santé des femmes
L'urgence de créer un registre national des implants mammaires
Êtes-vous tannés du débat sur le déclin du français?
Rattrapage
Affrontement entre Marc Miller et François Legault
Êtes-vous tannés du débat sur le déclin du français?
SPVM: l'IA peut traquer les criminels, mais attention à Big Brother
Rattrapage
La vie numérique
SPVM: l'IA peut traquer les criminels, mais attention à Big Brother
Devrait-on resserrer davantage la loi sur les pourboires?
Rattrapage
Entre 20 et 30 demandes par mois
Devrait-on resserrer davantage la loi sur les pourboires?
600 jeunes de la DPJ se retrouvent à la rue chaque année à 18 ans
Rattrapage
Crise de l'itinérance
600 jeunes de la DPJ se retrouvent à la rue chaque année à 18 ans
Des ados sèment le chaos dans des commerces après les classes
Rattrapage
Tendance
Des ados sèment le chaos dans des commerces après les classes
OVNIs, Bigfoots, et désinformation: quand la vérité ne se vend pas bien
Rattrapage
Documentaire «L'âge de la transparence»
OVNIs, Bigfoots, et désinformation: quand la vérité ne se vend pas bien