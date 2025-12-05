Vol d'identité

C'est après avoir reçu un relevé de compte de 2 070 $ pour des achats qu'elle n'avait pas faits qu'une citoyenne de Granby a réalisé qu'on lui avait volé son identité.

Malgré les plaintes aux policiers, le dossier n'a pas progressé, ce qui a incité la dame à prendre le dossier en main.

François Doré, policier retraité de la Sûreté du Québec, maintient toutefois que porter plainte est essentiel pour que les forces de l'ordre puissent démasquer de potentiels réseaux de fraudeurs.

Écoutez son analyse de la situation au micro de Marie-Eve Tremblay, vendredi à l'émission Radio textos.