Justice et faits divers
Vol d'identité

Est-ce qu'enquêter soi-même est une bonne idée?

par 98.5

0:00
14:59

Entendu dans

Radio textos

le 5 décembre 2025 10:27

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Est-ce qu'enquêter soi-même est une bonne idée?
Une citoyenne de Granby mène son enquête après avoir été victime d'un vol d'identité / Adobe Stock / kite_rin

C'est après avoir reçu un relevé de compte de 2 070 $ pour des achats qu'elle n'avait pas faits qu'une citoyenne de Granby a réalisé qu'on lui avait volé son identité.

Malgré les plaintes aux policiers, le dossier n'a pas progressé, ce qui a incité la dame à prendre le dossier en main.

François Doré, policier retraité de la Sûreté du Québec, maintient toutefois que porter plainte est essentiel pour que les forces de l'ordre puissent démasquer de potentiels réseaux de fraudeurs.

Écoutez son analyse de la situation au micro de Marie-Eve Tremblay, vendredi à l'émission Radio textos.

«Il faut porter plainte, peu importe le montant de la fraude, peu importe le nombre de fraudes, il faut porter plainte parce que, à un moment donné, ça s'accumule.»

François Doré

