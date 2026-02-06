Ça sent la coupe se poursuit pour une période de prolongation alors que l'animateur Jean-Michel Dufaux est invité pour discuter des jeux d'hiver de Milan, lui qui quittera pour l'Italie dans les prochains jours afin d'assister aux compétitions.

Écoutez Ça sent la coupe en prolongation avec Jean-Michel Dufaux, Pierre Gervais et Mario Langlois, vendredi, aux Amateurs de sports.