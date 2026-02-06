Ça sent la coupe se poursuit pour une période de prolongation alors que l'animateur Jean-Michel Dufaux est invité pour discuter des jeux d'hiver de Milan, lui qui quittera pour l'Italie dans les prochains jours afin d'assister aux compétitions.
Écoutez Ça sent la coupe en prolongation avec Jean-Michel Dufaux, Pierre Gervais et Mario Langlois, vendredi, aux Amateurs de sports.
Parmi les sujets abordés:
- Yvan Cournoyer et Guy Lafleur, les idoles de jeunesse de Jean-Michel;
- Voyage en Italie pour les jeux d'hiver: un cadeau pour ses 60 ans;
- Sa passion pour les compétitions sportives de haut niveau;
- Les souvenirs des Jeux de Montréal en 1976;
- Ses rencontres avec de grandes vedettes tels que Bon Jovi et Tony Bennett