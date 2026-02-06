 Aller au contenu
Société
Ça sent la coupe

Jean-Michel Dufaux s'envole en Italie pour assister aux jeux d'hiver

par 98.5

0:00
37:39

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 6 février 2026 23:07

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Pierre Gervais
Pierre Gervais
Jean-Michel Dufaux s'envole en Italie pour assister aux jeux d'hiver
Ça sent la coupe avec Jean-Michel Dufaux, Pierre Gervais et Mario Langlois / Cogeco Média

Ça sent la coupe se poursuit pour une période de prolongation alors que l'animateur Jean-Michel Dufaux est invité pour discuter des jeux d'hiver de Milan, lui qui quittera pour l'Italie dans les prochains jours afin d'assister aux compétitions.

Écoutez Ça sent la coupe en prolongation avec Jean-Michel Dufaux, Pierre Gervais et Mario Langlois, vendredi, aux Amateurs de sports.

Parmi les sujets abordés:

  • Yvan Cournoyer et Guy Lafleur, les idoles de jeunesse de Jean-Michel;
  • Voyage en Italie pour les jeux d'hiver: un cadeau pour ses 60 ans;
  • Sa passion pour les compétitions sportives de haut niveau;
  • Les souvenirs des Jeux de Montréal en 1976;
  • Ses rencontres avec de grandes vedettes tels que Bon Jovi et Tony Bennett

Vous aimerez aussi

Des manifestations pour dénoncer la fin du PEQ se tiendront samedi
La commission
Des manifestations pour dénoncer la fin du PEQ se tiendront samedi
0:00
5:24
30% des Québécois en souffrent: Mariana Mazza répond aux questions de Nathalie sur le «foie gras»
La commission
30% des Québécois en souffrent: Mariana Mazza répond aux questions de Nathalie sur le «foie gras»
0:00
13:44

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
Ça sent la coupe, avec Tony Marinaro!
Rattrapage
Les amateurs de sports
Ça sent la coupe, avec Tony Marinaro!
Bagarre au hockey:«Un jour, il n'y en aura plus.Je pense que c'est inévitable»
Rattrapage
Le Premier trio
Bagarre au hockey:«Un jour, il n'y en aura plus.Je pense que c'est inévitable»
Super Bowl: le match tant attendu avec deux équipes en santé
Rattrapage
Finale Seahawks-Patriots
Super Bowl: le match tant attendu avec deux équipes en santé
De Miami à Santa Clara: le périple américain d'une entreprise audiovisuelle québécoise
Rattrapage
Les coulisses du Super Bowl
De Miami à Santa Clara: le périple américain d'une entreprise audiovisuelle québécoise
Échanges dans la NBA: virage jeunesse aux Clippers et Bennedict Mathurin change d'adresse
Rattrapage
Un contrat historique pour un athlète québécois?
Échanges dans la NBA: virage jeunesse aux Clippers et Bennedict Mathurin change d'adresse
«C’est avec un gars comme Suzuki que tu gagnes la Coupe Stanley»
Rattrapage
Un bilan très positif pour le CH
«C’est avec un gars comme Suzuki que tu gagnes la Coupe Stanley»
1447 jours d'attente: les athlètes canadiens prêts pour l'Italie
Rattrapage
Les amateurs de sports
1447 jours d'attente: les athlètes canadiens prêts pour l'Italie
Sam Darnold contre Drake Maye: le duel inattendu entre les Seahawks et les Patriots
Rattrapage
Super Bowl à San Francisco
Sam Darnold contre Drake Maye: le duel inattendu entre les Seahawks et les Patriots
Equipe Canada: «On ne cherche pas à remplacer un joueur, on cherche à bâtir une équipe»
Rattrapage
L'équipe canadienne masculine de hockey
Equipe Canada: «On ne cherche pas à remplacer un joueur, on cherche à bâtir une équipe»
«Le Canadien n'a pas besoin d'un deuxième centre pour aller en séries» -Martin McGuire
Rattrapage
Le CH avant la pause des Jeux de Milan
«Le Canadien n'a pas besoin d'un deuxième centre pour aller en séries» -Martin McGuire
Jusqu'à 233 000 $ US la seconde: est-ce qu'acheter de la pub au Super Bowl vaut le coût?
Rattrapage
Super Bowl LX
Jusqu'à 233 000 $ US la seconde: est-ce qu'acheter de la pub au Super Bowl vaut le coût?
«Ce sont des expériences extraordinaires» -Danièle Sauvageau
Rattrapage
DG de la sélection italienne de hockey
«Ce sont des expériences extraordinaires» -Danièle Sauvageau
«J'avais trop de respect pour l'effort qu'on devait mettre» -Marc-Antoine Dequoy
Rattrapage
Son corps ne pouvait plus suivre
«J'avais trop de respect pour l'effort qu'on devait mettre» -Marc-Antoine Dequoy
Toute une opportunité à saisir pour Kirby Dach
Rattrapage
De retour sur le 1er trio
Toute une opportunité à saisir pour Kirby Dach